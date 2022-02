Soirée Couscous à Aumale Aumale Aumale Catégories d’évènement: Aumale

Seine-Maritime

Soirée Couscous à Aumale Aumale, 25 février 2022, Aumale. Soirée Couscous à Aumale Aumale

2022-02-25 19:00:00 19:00:00 – 2022-02-25

Aumale Seine-Maritime Aumale Votre bar / brasserie l’Abreuvoir organise une soirée Couscous le Vendredi 25 Février

Tarif : 15.00€/pers.

Réservations avant le lundi 21 Février

Tel : 02 32 97 36 83 Votre bar / brasserie l’Abreuvoir organise une soirée Couscous le Vendredi 25 Février

Tarif : 15.00€/pers.

Réservations avant le lundi 21 Février

Tel : 02 32 97 36 83 +33 2 32 97 36 83 Votre bar / brasserie l’Abreuvoir organise une soirée Couscous le Vendredi 25 Février

Tarif : 15.00€/pers.

Réservations avant le lundi 21 Février

Tel : 02 32 97 36 83 Aumale

dernière mise à jour : 2022-02-15 par Office de Tourisme Aumale Blangy-sur-Bresle

Détails Catégories d’évènement: Aumale, Seine-Maritime Autres Lieu Aumale Adresse Ville Aumale lieuville Aumale Departement Seine-Maritime

Aumale Aumale Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aumale/

Soirée Couscous à Aumale Aumale 2022-02-25 was last modified: by Soirée Couscous à Aumale Aumale Aumale 25 février 2022 Aumale seine-maritime

Aumale Seine-Maritime