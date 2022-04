Soirée Courts métrages Vertolaye Vertolaye Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Vertolaye

Soirée Courts métrages Vertolaye, 28 avril 2022, Vertolaye. Soirée Courts métrages Gare de l’utopie Dore Vertolaye

2022-04-28 – 2022-04-28 Gare de l’utopie Dore

Vertolaye Puy-de-Dôme Vertolaye EUR Venez découvrir plusieurs courts métrages parmi les films présentés au Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand.

En collaboration avec Ciné Parc Gare de l’utopie Dore Vertolaye

dernière mise à jour : 2021-12-28 par

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Vertolaye Autres Lieu Vertolaye Adresse Gare de l'utopie Dore Ville Vertolaye lieuville Gare de l'utopie Dore Vertolaye Departement Puy-de-Dôme

Vertolaye Vertolaye Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vertolaye/

Soirée Courts métrages Vertolaye 2022-04-28 was last modified: by Soirée Courts métrages Vertolaye Vertolaye 28 avril 2022 Puy-de-Dôme Vertolaye

Vertolaye Puy-de-Dôme