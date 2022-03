Soirée courts-métrages Institut Français du Togo Lomé Catégorie d’évènement: Lomé

Soirée courts-métrages Institut Français du Togo, 13 avril 2022, Lomé. Soirée courts-métrages

Institut Français du Togo, le mercredi 13 avril à 18:00

A l’occasion de la célébration de l’indépendance du togo, la diplomatie culturelle Togo-France est à l’honneur avec la diffusion exceptionnelle et inédite de trois courts métrages togolais financés en 2021 par l’Ambassade de France au Togo. “Parfois le Destin !” de Mimi Bossou Soedjede “Femmes soldat” de Jean Ahonto “Destin brisés – Broken Drums” (le court métrage) de Marcellin Bossou

Entrée libre sur réservation

Thème : “A la découverte du Togo” Institut Français du Togo Avenue de Gaulle Lomé Quartier Administratif

