Baume-les-Dames Baume-les-Dames Baume-les-Dames, Doubs Soirée courts-métrages Baume-les-Dames Baume-les-Dames Catégories d’évènement: Baume-les-Dames

Doubs

Soirée courts-métrages Baume-les-Dames, 17 mai 2022, Baume-les-Dames. Soirée courts-métrages 2022-05-17 20:00:00 – 2022-05-17

Baume-les-Dames Doubs EUR Vos bibliothécaires ont sélectionné pour vous des courts-métrages amusants, percutants ou tout simplement divertissants !

Rendez-vous à la médiathèque Jean Grosjean de Baume les Dames à 20h. Public ado-adulte. +33 7 81 51 60 79 Vos bibliothécaires ont sélectionné pour vous des courts-métrages amusants, percutants ou tout simplement divertissants !

Rendez-vous à la médiathèque Jean Grosjean de Baume les Dames à 20h. Public ado-adulte. dernière mise à jour : 2021-09-27 par

Détails Catégories d’évènement: Baume-les-Dames, Doubs Autres Lieu Baume-les-Dames Adresse Ville Baume-les-Dames