Soirée Court-Métrage BitiVOD Rue au Fourdray Cherbourg-en-Cotentin, vendredi 23 février 2024.

Soirée Court-Métrage BitiVOD Rue au Fourdray Cherbourg-en-Cotentin Manche

CINÉMA/PROJECTION.

Soirée mensuelle de courts-métrages pour les amateurs de cinéma, ouvert à tous les publics.

Venez passer un agréable moment en découvrant une sortie culturelle et conviviale, mettant en avant les courts-métrages de la plateforme BiTiVOD à La Scène des Halles.

Vous y trouverez une variété de genres, allant de la comédie au fantastique, en passant par l’émotion, le polar et les clips musicaux.

Chaque mois, un thème différent est à l’honneur.

De plus, BiTiVOD propose également des films créés par des talents locaux. Nous organisons régulièrement des ateliers tout au long de l’année pour vous apprendre les bases de la réalisation cinématographique, y compris l’écriture de scénarios, le tournage et le montage ; encadré par notre équipe expérimentée.

Alors, pourquoi attendre ?

Rejoignez nous et laissez libre cours à votre passion pour le Cinéma

Programme

18h30 accueil à La Scène des Halles avec Restauration sur Place.

19h00 projection de Films de Courts-Métrages.

Entrée Libre.

Tout Public.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 19:00:00

fin : 2024-02-23 20:30:00

Rue au Fourdray Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie bitivod@gmail.com

L’événement Soirée Court-Métrage BitiVOD Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2024-02-19 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin