Soirée coursayre à la Pena Dussau, 30 juillet 2022, .

Soirée coursayre à la Pena Dussau



2022-07-30 18:30:00 – 2022-07-31 02:00:00

EUR 10 SOIREE COURSAYRE DU 30 JUILLET]

Après le succès des deux dernières éditions contraintes par la crise de covid-19, la soirée guinguette fait son grand retour à Subéhargues !

Au programme, une course landaise, un repas de bons vivants en plein air au coeur de la ganaderia et une soirée gyspy-latino avec le groupe Barrio Caliente !

Pensez à réserver vos repas sur www.ganaderia-dussau.com ou au 05 58 71 96 55

Ganaderia Dussau – 2396 Route de Lussagnet

30 juillet 2022 à 18h30

Entrée générale pour la course à 10€ (gratuit liccencié et jusqu’à 16 ans) et repas 15€

Concert avec le groupe Barrio Caliente (latino-gypsy)

+33 5 58 71 96 55

