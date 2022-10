Soirée coups de coeur / Fred D’Oelsnitz trio + Imprint of Rhythm, 19 novembre 2022, .

Soirée coups de coeur / Fred D’Oelsnitz trio + Imprint of Rhythm



2022-11-19 20:00:00 – 2022-11-19

10 10 EUR Fred D’Oelsnitz trio

Fred D’Oelsnitz est un musicien à l’esprit bouillonnant, excessivement créatif, constamment à la recherche de nouvelles musiques, de nouvelles ouvertures.

Son trio constitué des brillantissimes François Gallix à la contrebasse et Stéphane Foucher à la batterie, est né au milieu des années 2000, et représente le fruit d’une longue amitié et complicité musicale nourrie de diverses rencontres communes depuis plus de 20 ans (Gilbert Rovère, François Chassagnite, Christian Vander, Éric Lelann…).

Leur dernier album, « Fresh time », propose des compositions originales inspirées de divers courants musicaux dans le respect d’une certaine tradition du jazz ne reniant ni le blues ni le swing.

Ecriture exigeante et précise, solistes inspirés et complices, swing d’enfer, tout y est !

Avec :

Fred D’Oelsnitz – piano

François Gallix – contrebasse

Stéphane Foucher – batterie

La presse en parle…

« Entouré des brillantissimes François Gallix à la contrebasse et Stéphane Foucher à la batterie, il nous livre un album de ses compositions, toutes remplies de grâce et d’énergie. Un très beau disque. »

Gilbert D’Alto – La Strada

« Ecriture exigeante et précise, solistes inspirés et complices, swing d’enfer, tout y est. Un très bel album. »

Daniel Chauvet – Nouvelle Vague

« Fred D’Oelsnitz est un musicien à l’esprit bouillonnant, excessivement créatif, constamment à la recherche de nouvelles musiques, de nouvelles ouvertures, mais néanmoins toujours prêt à collaborer avec les musiciens qu’il estime, à soutenir ses amis. Un être lumineux, à l’humour perçant et à la modestie légendaire. Un grand artiste et un être humain de grande qualité. »

Le Jazzophone

Imprint of Rhythm

Sortie d’album « Maïa »

Après un premier album, présenté au Crescent lors du festival 2018, « Imprint of rhythm » a repris le chemin du studio pour enregistrer son second opus.

Le duo renouvelle sa démarche de création à travers des compositions soignées de Laurent Darmon au piano et la patte d’Hervé Humbert à la batterie. Pour la première fois, le duo intègre quelques surprises avec l’apport de voix et d’invités tels que le contrebassiste Màtyàs Szandaile (Archie Shepp, David Murray….) et un quatuor à cordes…

La complicité entre les deux musiciens s’est encore renforcée au fil des concerts et des enregistrements, réaffirmant leur propre identité.

Avec :

Laurent Darmon – piano

Hervé Humbert – batterie

Vidéo :





