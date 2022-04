Soirée coup de coeur : concert de Valérian Renault et Simon Chouf Prissac, 30 avril 2022, Prissac.

Soirée coup de coeur : concert de Valérian Renault et Simon Chouf 1 rue Bauregard Prissac

2022-04-30

Prissac Indre

Valérian Renault est un auteur-compositeur-interprète authentique et délicat, doté d’un charisme éclatant. Après douze années de tournées françaises et internationales à la tête des “Vendeurs d’enclumes”, cinq albums et de nombreux prix, c’est désormais armé de sa guitare, seul ou en duo avec le guitariste Pascal Maupeu que Valérian livre ses chansons. Il confirme la force comme finesse de son écriture et de sa voix.

Nourri aux textes de Brassens et au blues cuivré de Tom Waits, le Toulousain Simon Chouf est un crooner au poing levé. Il questionne la fragilité et la volatilité de l’être tant dans la société contemporaine que dans son for intérieur au travers de l’état orageux du monde, des migrants des mers, des amours, des peurs et des questionnements resurgis de l’enfance.

Cette soirée coup de cœur vous propose de découvrir un co-plateau promotionnel avec deux chanteurs (ACI), notamment reconnus comme étant des valeurs montantes de la scène française actuelle : Valérian Renault et Simon Chouf.

festivenmarche@gmail.com https://www.festiv-en-marche.com/

Festiv en marche

1 rue Bauregard Prissac

