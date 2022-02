Soirée Country Salle Gascogne Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Soirée Country

Salle Gascogne, le samedi 19 mars à 20:00

Salle Gascogne, le samedi 19 mars à 20:00

Pour la saint Patrick la section country du Club Loisirs Léo-Lagrange organise un bal thème « irlandais ». ———————————————————————————————————- Les participants pourront s’ils le souhaitent venir aux couleurs de l’Irlande. Entrée 5 €, Application des règle sanitaires en vigueur. > Pour plus d’infos sur nos programmations nous vous invitons à consulter le site. > [http://country.colomiers.free.fr/](http://country.colomiers.free.fr/) > Contact Tel : 06 61 39 48 82 ou 06 51 34 84 88 > Facebook: [https://www.facebook.com/country.colomiers/](https://www.facebook.com/country.colomiers/) ![](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/user_upload/bandeau_19-03-22__irlandaise_.jpg) Horaires ——– 20h30 **Détails sur le lieu**: Salle Gascogne Pour la saint Patrick la section country du Club Loisirs Léo-Lagrange organise un bal thème « irlandais ». ——————————————————————————————— Salle Gascogne Allée du Rouergue, 31770 Colomiers Colomiers Haute-Garonne

