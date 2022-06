Soirée Country Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Catégories d’évènement: 87400

Saint-Léonard-de-Noblat

Soirée Country Saint-Léonard-de-Noblat, 18 juin 2022, Saint-Léonard-de-Noblat. Soirée Country Salle des fêtes Bastin Saint-Léonard-de-Noblat

2022-06-18 – 2022-06-18

Salle des fêtes Bastin 87400 Saint-Léonard-de-Noblat Rdv à 19h30 à la salle des fêtes Bastin – 6€/pers. Restauration et buvette sur place. Rens./Résa. : 06 84 09 09 77 ou 06 48 62 35 25 Soirée Country organisée par le Comité d’Animation Rdv à 19h30 à la salle des fêtes Bastin – 6€/pers. Restauration et buvette sur place. Rens./Résa. : 06 84 09 09 77 ou 06 48 62 35 25 Salle des fêtes Bastin Saint-Léonard-de-Noblat

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: 87400, Saint-Léonard-de-Noblat Autres Lieu Saint-Léonard-de-Noblat Adresse Salle des fêtes Bastin Ville Saint-Léonard-de-Noblat lieuville Salle des fêtes Bastin Saint-Léonard-de-Noblat

Soirée Country Saint-Léonard-de-Noblat 2022-06-18 was last modified: by Soirée Country Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat 18 juin 2022

Saint-Léonard-de-Noblat