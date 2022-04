Soirée Country Merville-Franceville-Plage Merville-Franceville-Plage Catégories d’évènement: Calvados

Merville-Franceville-Plage

Soirée Country
Brasserie du Minigolf Boulevard Wattier
Merville-Franceville-Plage
2022-07-30 18:00:00 – 22:00:00

2022-07-30 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-30 22:00:00 22:00:00 Brasserie du Minigolf Boulevard Wattier

Vous aimez les danses en ligne? Alors cette soirée est faite pour vous ! Venez vous exercer avec ce groupe de passionnés de musique country. Pour les novices une initiation sera proposée de 18h à 20h.

