Martigues Bouches-du-Rhône Amusez-vous en famille et entre amis sur les rythmes endiablés de la musique country…. mais pas que !



Au menu : Chili con carne pour les adultes et hot-dogs / frites pour les enfants.

Une soirée country proposée par la Maison de Carro. Soirée avec DJ, repas et animations musicales.



Au menu : Chili con carne pour les adultes et hot-dogs / frites pour les enfants.

Traverse des Pins Maison de Carro Martigues

