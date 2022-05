Soirée country Marmoutier Marmoutier Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Marmoutier Bas-Rhin EUR Soirée country à l’occasion du 21ème anniversaire du club de danse country Let’s Dance de Marmoutier animée par Texas Sidestep. Réservation et règlement par chèque à l’ordre du Country club let’s Dance à envoyer à Ingrid Töldte, 9 rue du berger 67440 Marmoutier. +33 7 83 67 62 59 Soirée country à l’occasion du 21ème anniversaire du club de danse country Let’s Dance de Marmoutier animée par Texas Sidestep. Marmoutier

