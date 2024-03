Soirée Country Salle des Fêtes Avremesnil, samedi 16 mars 2024.

Soirée Country Salle des Fêtes Avremesnil Seine-Maritime

L’association les Zéfants vous propose une soirée country à la salle des fêtes d’Avremesnil.

Au menu pour les adultes, poulet Vallée d’Auge, fromage et dessert, avec un apéritif offert, et pour les enfants nuggets frites, fromage et dessert.

Réservations jusqu’au 9 mars, nombre de places limité.

N’oubliez pas vos accessoires de cowboy !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 11:00:00

fin : 2024-03-16 19:30:00

Salle des Fêtes Place Rolmand Lavenu

Avremesnil 76730 Seine-Maritime Normandie leszefants76730@laposte.net

L’événement Soirée Country Avremesnil a été mis à jour le 2024-02-29 par Office de Tourisme Terroir de Caux