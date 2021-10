Sèvremoine Sèvremoine Maine-et-Loire, Sèvremoine SOIRÉE COUNTRY AU MUSÉE DES MÉTIERS DE LA CHAUSSURE Sèvremoine Sèvremoine Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

SOIRÉE COUNTRY AU MUSÉE DES MÉTIERS DE LA CHAUSSURE

Sèvremoine, 30 octobre 2021

Après le rock et le tango, la soirée de clôture de saison se déroulera cette année sous le signe de la country. L'association Blueberry Country 49 investira le musée pour animer cette soirée en proposant des démonstrations puis une initiation au public qui laissera ensuite place à un bal. Rendez-vous le samedi 30 octobre à partir de 20h. Tarif 4,50€ par personne. Jauge limitée. Réservation conseillée. Pass sanitaire et masque obligatoires.

Participez à la soirée de clôture du Musée des Métiers de la Chaussure à St André de la Marche.

museechaussure@sevremoine.fr +33 2 41 46 35 65 https://www.museechaussure.fr/

SAINT-ANDRE-DE-LA-MARCHE 6 rue Saint Paul