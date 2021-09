La Brède La Brède Gironde, La Brède Soirée ” côte de bœuf au brasero ” La Brède La Brède Catégories d’évènement: Gironde

La Brède

Soirée ” côte de bœuf au brasero ” La Brède, 16 octobre 2021, La Brède. Soirée ” côte de bœuf au brasero ” 2021-10-16 – 2021-10-16 Chateau Haut Reys 18 Allée de la Perrucade

Dans le cadre des portes ouvertes des vins de graves de Bordeaux, Cuisine Nomade, traiteur outdoor spécialiste du Brasero propose en collaboration avec le Château Haut Reys, une soirée côte de Bœuf et vins de la propriété (tapas surprise en entrée, Fromage de brebis)

Détails Catégories d’évènement: Gironde, La Brède Autres Lieu La Brède Adresse Chateau Haut Reys 18 Allée de la Perrucade Ville La Brède lieuville 44.68491#-0.51433