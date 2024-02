Soirée costumée et danse Ferrières Martigues, samedi 9 mars 2024.

Venez danser avec votre déguisement préféré pour une soirée où l’on mangera aussi des crêpes dans la convivialité. Animation musicale par DJ Mizou. Au studio Free Danse (à côté du théâtre des salins).

Préparez-vous à briller sur la piste de danse lors de notre soirée dansante costumée ouverte à tous les passionnés de danse !

Que vous soyez adepte des danses de salon, des danses latinos, du rock, tous les styles de danse à deux, en solo ou en ligne vous seront proposés.



Venez vêtus de vos costumes les plus originaux et laissez-vous emporter par la magie de la musique et des pas de danse.

Et pour recharger vos batteries entre deux danses, de délicieuses crêpes seront à partager.

Réservez votre soirée et venez danser avec nous dans une ambiance chaleureuse et conviviale ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 21:00:00

fin : 2024-03-09 01:00:00

Ferrières 9 quai Paul Doumer

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur freedanse@gmail.com

