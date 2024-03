Soirée Cosplay, Just Dance et Karaoké Place du Foirail Orthez, samedi 20 avril 2024.

Soirée Cosplay, Just Dance et Karaoké Place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques

Concours Cosplay sous forme de défilé.

19h30 Just Dance Géant avec Amandine Morisset

Dina est streameuse et ambassadrice de Just Dance, jeu vendu à 25 millions d’exemplaires dans le monde.

Triple championne de France du jeu Just Dance, elle a remporté le titre de vice-championne du monde ESWC en

2017 et elle est devenue championne des Olympics Esports Series 2023 en représentant la France !

20h30 Grand Karaoké, co-animé par Lud’Orthez et Les Espaces Jeunes. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 18:15:00

fin : 2024-04-20

Place du Foirail Les Musicales

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ludorthez.asso@gmail.com

