Soirée Cosmopolis La Voie Maltée Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Soirée Cosmopolis La Voie Maltée, 18 février 2022, Marseille. Soirée Cosmopolis

La Voie Maltée, le vendredi 18 février à 21:00

Les soirées « Cosmospolis » du Collectif Cosmographique débarquent à la Voie Maltée. Ces soirées dansantes vont vous faire découvrir des horizons musicaux divers et variés où la danse est le maître mot. Pour cela, Jambo et Triëm sortent leurs vinyles de derrière les fourneaux pour vous concocter un mix aux petits oignons qui oscillent entre musiques afro, électronique, et disco/house. Enjaillez vous aux sons de l’afrobeat du Nigéria à la disco de Brooklyn, en passant par le kuduro d’Angola. Pour l’occasion, FFTP (Bass music/jungle) ramènera ses machines pour vous transporter en Inde le temps d’un live rempli d’énergie. FFTP : Streaming :[https://cmr.lnk.to/DI020](https://cmr.lnk.to/DI020)… Live : [https://youtu.be/AyEwpKilmIM](https://youtu.be/AyEwpKilmIM) Jambo : [https://soundcloud.com/…/sono-africa-1-strictly-vinyl](https://soundcloud.com/…/sono-africa-1-strictly-vinyl)… Live : [https://youtu.be/65Yrx7nkdh8?t=3](https://youtu.be/65Yrx7nkdh8?t=3) Triem : [https://youtu.be/l3vk-4oLlvM?t=8](https://youtu.be/l3vk-4oLlvM?t=8)

Entrée libre

♫World music live & Dj set♫ La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-18T21:00:00 2022-02-18T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Voie Maltée Adresse 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville La Voie Maltée Marseille Departement Bouches-du-Rhône

La Voie Maltée Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Soirée Cosmopolis La Voie Maltée 2022-02-18 was last modified: by Soirée Cosmopolis La Voie Maltée La Voie Maltée 18 février 2022 La Voie Maltée Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône