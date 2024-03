Soirée Cosmomuse SEW Morlaix, samedi 16 mars 2024.

Soirée Cosmomuse SEW Morlaix Finistère

Le nom COSMOMUSE symbolise la réunion entre les deux thématiques de cette année. COSMO, vient du mot Cosmopolite , définissant tout ce qui comprend des personnes et des influences de tous les pays. En effet, les étudiantes GACO de l’IUT Brest-Morlaix ont pour volonté de déconstruire les préjugés de la musique électronique, en faisant découvrir à tous la versatilité de ce genre.

L’événement commence à 17h dans le hall extérieur du Sew par une exposition autour des pochettes de disques réalisées par des élèves de 3ème du Collège du Château. Cet atelier a été mené par Justine Jandot-dit-Danjou.

Puis de 18h à 20h, djs set et danseurs investissent l’espace. On retrouve Dj Eilx, Bside et en interprètes Margod et Roméo. relation danse musique. Cette première partie est dans un style plus urbain avec des influences House.

À partir de 20h, Djs Samuel Slice et Eilx se produiront au Bar du Sew. En parallèle, du côté de l’Annexe Dialogue, le plateau Radio de Radio U sera installé. Il commencera à 20h30 et diffusera jusqu’à 22h.

À 22h, le Set up change de place et se retrouve devant la billetterie du Cinéma La Salamandre. Cette installation sonne la dernière partie de soirée, qui se déroule jusqu’à 1h30. Cette fin de soirée est sous influence Drum’n Bass, avec Salska B2B Saübr et notre guest Himiko qui finira la soirée en beauté !

Projet soutenu par la Ville de Morlaix, Morlaix Communauté, WART et l’Asso BSide.

Gratuit et ouvert à tous.tes ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 17:00:00

fin : 2024-03-17 01:30:00

SEW 39 Quai du Léon

Morlaix 29600 Finistère Bretagne contact@wartiste.com

L’événement Soirée Cosmomuse Morlaix a été mis à jour le 2024-03-07 par OT BAIE DE MORLAIX