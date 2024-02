Soirée corse Maison de Saint-Julien-les-Martigues Martigues, samedi 10 février 2024.

Soirée corse Maison de Saint-Julien-les-Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

La Boule Bleue de Saint-Julien-les-Martigues propose une soirée spéciale corse avec repas et DJ.

Au menu : Tourte aux herbes, veau aux olives et pulentina de maïs gratinée, duo de fromages corse, gâteau à la châtaigne et miel, vin 1/4l par personne AOC Corse.



Chant corse et animations. DJ Vegas. EUR.

Maison de Saint-Julien-les-Martigues Chemin des Boules

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur picciu@hotmail.fr

Début : 2024-02-10 19:00:00

fin : 2024-02-10



