Horaire d’ouverture exceptionnel du Centre Sir John Monash + concert cornemuses.

Ouvert jusqu’à 20h, le Centre Sir John Monash vous accueil pour passer ensemble un moment agreable eavec deux representations de la part du Pipe Band du Val de la Somme à 18H30 et 19H30.

Notre café sera excepionellement ouvert jusqu’à 20 heures et servira un cocktail non alcoolisé. http://www.sjmc.gov.au Saturday 14 May, 18:00 Abierto hasta las 20h, el Centro Sir John Monash le da la bienvenida para pasar un rato agradable con dos representaciones de la Pipe Band du Val de la Somme a las 18h30 y 19h30.

Nuestro café estará excepcionalmente abierto hasta las 20:00 y servirá un cóctel sin alcohol. Sábado 14 mayo, 18:00 80800 Fouilloy 80800 Fouilloy Hauts-de-France

