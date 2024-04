Soirée conviviale autour de l’Auvézère et ses affluents Centre Culturel La Conserverie Lubersac, samedi 6 avril 2024.

Au programme

– présentation de l’organisation de l’AAPPMA et la place qu’elle occupe au niveau de la fédération départementale,

– l’ Auvézère,

– la vie aquatique et les inventaires piscicoles,

– débat et table ronde

La soirée se clôturera autour d’un verre de l’amitié 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 17:00:00

fin : 2024-04-06

Centre Culturel La Conserverie Avenue du château

Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine lubersacauvezere.aappma@gmail.com

L’événement Soirée conviviale autour de l’Auvézère et ses affluents Lubersac a été mis à jour le 2024-03-27 par Office de Tourisme Terres de Corrèze