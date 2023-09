Soirée contre les discriminations Centre Paris Anim’ Mathis Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le vendredi 13 octobre 2023

de 19h00 à 22h00

Public adolescents adultes. gratuit

Dans le cadre de la semaine des luttes contre les discriminations, en partenariat avec l’APSV, le MRAP et la compagnie le Makila, le centre Paris Anim’ Mathis organise une soirée contre les discriminations le vendredi 13 octobre. Dans le cadre de la semaine des luttes contre les discriminations, en partenariat avec l’APSV, le MRAP et la compagnie le Makila, le centre Paris Anim’ Mathis organise une soirée contre les discriminations le vendredi 13 octobre. Exposition au centre « Racisme, discriminations : comprendre pour agir » du lundi 09/10 au lundi 23/10. Soirée du vendredi 13 octobre : • 19h : Performance théâtrale de la compagnie Le Makila : Rosa 08’46 • Suite de la soirée : Vernissage du MRAP autour de l’exposition et échanges sur la performance du Makila. Informations complémentaires : Description de l’exposition : Une exposition pour faire comprendre ce qu’est le racisme, la discrimination, et comment on passe du préjugé à la discrimination. Comprendre que le racisme est un délit sévèrement puni par la loi tout comme la discrimination. Comprendre comment agir lorsque l’on est témoin ou victime d’actes racistes ou discriminatoires. Avec des exemples de discriminations. Avec des exemples de condamnations. Les possibilités d’actions en justice. Faire connaître le MRAP, son origine, ses luttes, son combat au quotidien, ses activités. Description de Rosa 08’46 : Le public est invité à prendre place dans la salle, comme à l’intérieur du bus à bord duquel Rosa Parks a refusé de céder sa place, en 1955, symbolisé par une installation visuelle et scénographique. Centre Paris Anim’ Mathis 15 rue Mathis 75019 Paris Contact : +33140345080 mathis@ligueparis.org

Centre Paris Anim' Mathis 15 rue Mathis 75019 Paris Contact : +33140345080 mathis@ligueparis.org

