Soirée Contes Val-Cenis, 29 juin 2021-29 juin 2021, Val-Cenis.

Soirée Contes 2021-06-29 20:30:00 20:30:00 – 2021-06-29 RD 902 Lanslevillard

Val-Cenis Savoie Val-Cenis

Le conteur Yves Berneron vous guidera dans un univers de montagnes et d’animaux à travers les légendes de Haute Maurienne Vanoise. Une soirée féérique et inoubliable pour petits et grands.

+33 4 79 05 99 15

dernière mise à jour : 2021-06-16 par