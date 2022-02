Soirée contes papous Cité de la préhistoire Orgnac-l’Aven Catégories d’évènement: Ardèche

Après une courte visite guidée de l’exposition, la conteuse Alexandra Re vous propose un spectacle de contes et de récits issus de la tradition orale des peuples papous de Nouvelle-Guinée. Une plongée dans un monde lointain et fascinant à la recherche de notre humanité commune.

Gratuit. Sur inscription.

Cité de la préhistoire 07150 Orgnac-l'Aven, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

