Soirée Contes : ”Mozaïque de contes” Milhac Milhac Catégories d’évènement: Lot

Milhac

Soirée Contes : ”Mozaïque de contes” Milhac, 29 avril 2022, Milhac. Soirée Contes : ”Mozaïque de contes” Milhac

2022-04-29 18:30:00 18:30:00 – 2022-04-29 20:00:00 20:00:00

Milhac Lot Milhac 8 EUR 8 10 Spectacle de 1H30 à 2H de et avec Michel Galaret

organisée par C.A.P. Milhac bvasquestanjou@orange.de +33 7 86 22 92 13 Spectacle de 1H30 à 2H ©CAP Milhac

Milhac

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Milhac Autres Lieu Milhac Adresse Ville Milhac lieuville Milhac Departement Lot

Milhac Milhac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/milhac/

Soirée Contes : ”Mozaïque de contes” Milhac 2022-04-29 was last modified: by Soirée Contes : ”Mozaïque de contes” Milhac Milhac 29 avril 2022 Lot Milhac

Milhac Lot