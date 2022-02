Soirée Contes- Les Bons contes font les bons amis La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Catégories d’évènement: Haute-Loire

La Chaise-Dieu

Soirée Contes- Les Bons contes font les bons amis La Chaise-Dieu, 11 mars 2022, La Chaise-Dieu. Soirée Contes- Les Bons contes font les bons amis Le Blizart 18, Avenue de la Gare La Chaise-Dieu

2022-03-11 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-11 Le Blizart 18, Avenue de la Gare

La Chaise-Dieu Haute-Loire Alain Cangina, conteur, revisitera avec humour et tendresse les grands contes merveilleux pour les actualiser sans vergogne, mais en les respectant, pour en faire surgir leur pertinence contemporaine. cafe@blizart.org Le Blizart 18, Avenue de la Gare La Chaise-Dieu

Lieu La Chaise-Dieu Adresse Le Blizart 18, Avenue de la Gare

