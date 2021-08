Saint-Just Saint-Just Ille-et-Vilaine, Saint-Just Soirée contes inédite Saint-Just Saint-Just Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Soirée contes inédite 2021-08-13 20:00:00 – 2021-08-13 Lieu-dit Le Val Etang du Val

Pour cette soirée contes, Blanche Le Lièpvre a puisé l'inspiration dans la mythologie japonaise. Suivez la, entre les menhirs et les ajoncs, sur les Landes de Cojoux. mediation.archeo.cpievdv@orange.fr +33 2 99 72 69 25 http://cpievaldevilaine.fr/

