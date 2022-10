Soirée contes Herm, 26 novembre 2022, Herm.

Soirée contes

Zome du Petit Comte 235 route de Nong Herm Landes

2022-11-26 20:00:00 – 2022-11-26 21:15:00



Herm

Landes

EUR 10 Troubadours des temps modernes, Claude Frèche, conteur, accompagné des musiciens Fred Chaudagne et Sylvain Mespoulet, vous embarquent avec humour et sensibilité dans la magie du merveilleux des contes.

Proposée par Artistes en Herm et la Compagnie De bouche z’à oreilles.

Artistes en Herm



