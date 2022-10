Soirée Contes Halloween Marseille 1er Arrondissement, 31 octobre 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Soirée Contes Halloween

33 Boulevard National La marmite joyeuse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhne La marmite joyeuse 33 Boulevard National

2022-10-31 19:00:00 – 2022-10-31 22:00:00

La marmite joyeuse 33 Boulevard National

Marseille 1er Arrondissement

Bouches-du-Rhne

Le 31 octobre, pour Halloween, la Marmite se fait ténébreuse et quitte, le temps d’une nuit, ses atours de dame joyeuse pour un voile sépulcral, tissé de mystères et de légendes.



Et si vous preniez le temps de vous arrêter, au cours de vos déambulations, avec vos mauvais sorts et vos costumes au boulevard National ? Vous pourriez y trouver un coin confortable où vous asseoir et entendre conter et lire quelques récits pour frémir. Squelettes, crapauds, _siblaïre_, morte amoureuse, paysan solitaire, peintre fou… qui peut prédire les personnages qui apparaîtront alors dans l’intimité d’une bonne histoire et de quelques bougies ? qui viendra frapper à la porte au douze coups de minuit ?



Prenez dans vos escarcelles, sous vos chapeaux et perruques, tout conte, texte, chant, anecdote (réelle ou imaginaire), souvenir ou notes que vous souhaitez partager pour jouer le jeu de cette soirée.



Certaines de ces histoires pourront même prendre vie grâce à la visite des loups garous et des villageois de Thiercelieux.



Prenez garde vaillants parents !

Certaines des histoires et personnages présents en cette sombre nuit pourront fortement impressionner les plus jeunes enfants.



19h – 20h : Accueil et Loup-Garou animé par Denis

20h – 21h : Repas « tout à la Citrouille »

21h – 22h : Contes, n’hésitez pas à venir conter vous aussi, ou lire un texte qui a sa place dans la thématiques « contes gothiques ou horrifiques ».



Ce repas se fait dans le cadre d’une soirée contes horrifiques d’Halloween pour les ado et les adultes (minimum 12 ans).

https://www.facebook.com/laMarmiteJoyeuse/

