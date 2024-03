Soirée contes et littérature Parçay-Meslay, vendredi 8 mars 2024.

Soirée contes et littérature Parçay-Meslay Indre-et-Loire

Dans le cadre du Printemps des Poètes et de la journée internationale des droits des femmes, la bibliothèque organise une soirée littéraire spéciale. Vous aurez l’occasion de rencontrer l’autrice Dominique Levénez, passionnée de romans historiques, en particulier ceux se déroulant au Moyen Âge. Elle partagera avec vous ses ouvrages et sa passion pour l’écriture. Après une pause gourmande, Marie-Hélène Proust viendra enchanter la soirée avec des histoires destinées aux adultes. Cet événement est gratuit et ne nécessite pas de réservation préalable. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 18:30:00

fin : 2024-03-08

Rue de la Sablonnière

Parçay-Meslay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

