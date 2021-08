Aulon Aulon Aulon, Hautes-Pyrénées Soirée contes et chataignes au coin du feu Aulon Aulon Catégories d’évènement: Aulon

Hautes-Pyrénées

Soirée contes et chataignes au coin du feu Aulon, 24 octobre 2021, Aulon. Soirée contes et chataignes au coin du feu 2021-10-24 – 2021-10-24 Maison de la nature AULON

Aulon Hautes-Pyrénées Aulon Soirée contes et châtaignes au coin du feu présenté par Alain Isla de l’association les pastourelles de Campan. +33 5 62 39 50 00 dernière mise à jour : 2021-07-05 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Aulon, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Aulon Adresse Maison de la nature AULON Ville Aulon lieuville 42.85119#0.2942