Ti ar Vro Kemper, le vendredi 5 mars à 18:30

Dans le cadre du Mois du Breton, Andrev Seznec animera une soirée contes en langue bretonne. Une heure de contes rien que pour vos oreilles sur le thème des Gras, des Monts d’Arrée, …à travers les chemins de Basse-Bretagne et plus loin encore. Des histoires à écouter, certaines drôles, d’autres plus dures parfois. Venez l’écouter en direct sur la page Facebook de Ti ar Vro Kemper en cliquant sur le lien suivant : [[www.facebook.com/tiarvrokemperbzh](www.facebook.com/tiarvrokemperbzh)](www.facebook.com/tiarvrokemperbzh)

En ligne sur le Facebook de Ti ar vro Kemper, gatuit

