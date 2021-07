Aucun Aucun Aucun, Hautes-Pyrénées Soirée contes du val d’Azun Aucun Aucun Catégories d’évènement: Aucun

Hautes-Pyrénées

Soirée contes du val d'Azun
2021-07-19 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-19 19:30:00 19:30:00
mairie AUCUN

Aucun Hautes-Pyrénées Aucun Avec le conteur Joan de las Caous.

Venez écouter les histoires de notre vallée contées par Joan.

Traditionnelles mais parfois plus d’actualité qu’il n’y paraît,

laissez vous bercer par la voix de ce conteur local.

Tout public. Évènement gratuit. tierslieuvaldazun@gmail.com +33 7 83 52 26 93 dernière mise à jour : 2021-07-03 par

