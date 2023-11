Soirée Contes des Bouches à Oreilles Centre Paris Anim’ Place des fêtes Paris, 10 novembre 2023, Paris.

Le vendredi 26 avril 2024

de 20h15 à 21h30

Le vendredi 08 mars 2024

de 20h15 à 21h30

Le vendredi 02 février 2024

de 20h15 à 21h30

Le vendredi 12 janvier 2024

de 20h15 à 21h30

Le vendredi 08 décembre 2023

de 20h15 à 21h30

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit

Libre participation au chapeau.

Comme chaque mois, le Collectif des Bouches à Oreilles vous donne rendez-vous à la Place des Fêtes pour une soirée fourmillante de contes, histoires, musique et émotions !

Créé depuis 20 ans, Le Collectif des Bouches à Oreilles est un groupe d’une

dizaine de conteuses et conteurs réunis par le goût des histoires et la soif de

rencontrer le public, l’envie d’expérimenter et de créer des événements culturels

de proximité.

Chaque soirée des Bouches à Oreilles est différente ! Des conteurs

différents, des histoires variées, et souvent des arts connexes associés, musique, chant, danse…

Une soirée artistique conviviale qui se cloture autour d’un verre partagé.

A savourer pour toutes les petites et grandes oreilles, adultes et enfants

dès 5-6 ans.

Avec : Alex Pattie, Célia Chambaud, Dominique Hoff, Gwladys

Batta, Katia Marlot, Marie-Laure Picard,

Olivier Lerat, Sandrine De Géa, Sophie David, Sophie Layani

Centre Paris Anim’ Place des fêtes 2-4 rue des Lilas 75019 Paris

Contact : https://www.compagnie-courtoujours.com cie.courtoujours@gmail.com https://www.facebook.com/Rdv-Bouches-%C3%A0-Oreilles-Paris-19-526302214448990 https://www.facebook.com/Rdv-Bouches-%C3%A0-Oreilles-Paris-19-526302214448990

Pas de crédit Affiche de la Soirée Bouches à Oreilles