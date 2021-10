Plestin-les-Grèves Plestin-les-Grèves Côtes-d'Armor, Plestin-les-Grèves Soirée contes – Dañs Treger Plestin-les-Grèves Plestin-les-Grèves Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plestin-les-Grèves Côtes d’Armor Contes de Bretagne

Breizh eo ma bro : Mille fois quittée, mille et une fois retrouvée.

Le nouveau spectacle de contes illustrés de Fabrice Mondejar, entre Armor et Argoat, d’Erquy à Porspoder en passant par Huelgoat. +33 2 96 35 06 28 Contes de Bretagne

Le nouveau spectacle de contes illustrés de Fabrice Mondejar, entre Armor et Argoat, d’Erquy à Porspoder en passant par Huelgoat. Ti an Holl 7 Place d’Auvelais Plestin-les-Grèves

