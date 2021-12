Étalondes Bibliothèque d'Etalondes Étalondes, Seine-Maritime Soirée contes Bibliothèque d’Etalondes Étalondes Catégories d’évènement: Étalondes

Seine-Maritime

Soirée contes Bibliothèque d’Etalondes, 21 janvier 2022, Étalondes. Soirée contes

le vendredi 21 janvier 2022 à Bibliothèque d’Etalondes 35 places disponibles. Masque obligatoire. Passe sanitaire dès 12 ans.

Le conteur Thomas Dupont nous présente son spectacle “Cours toujours !” Bibliothèque d’Etalondes Place de l’Église 76260 Étalondes Étalondes Seine-Maritime

