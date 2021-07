Bessans Bessans Bessans, Savoie Soirée contes avec Yves Berneron Bessans Bessans Catégories d’évènement: Bessans

Bessans Savoie Venez revivre une veillée d’antan dans la chaleur et la convivialité avec Yves Berneron. Une belle soirée à partager en famille. info@hautemaurienne.com +33 4 79 05 99 06 https://www.haute-maurienne-vanoise.com/ dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Bessans
Adresse
Ville
Bessans