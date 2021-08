Soirée contes avec Pierre Dubois Salle des fêtes de Taisnières-sur-Hon, 19 octobre 2021, Taisnières-sur-Hon.

Soirée contes avec Pierre Dubois

Salle des fêtes de Taisnières-sur-Hon, le mardi 19 octobre à 19:00

Né en 1945 à Charleville-Mézières, Pierre Dubois est un auteur, scénariste de bande dessinée, écrivain, conteur et conférencier français à l’origine du regain d’intérêt pour les fées et le petit peuple en France. Passionné très tôt par la féerie et les contes, il devient illustrateur après de courtes études aux beaux-arts, puis rassemble des légendes locales qu’il restitue dans des chroniques à la radio et à la télévision durant plus de trente ans, ce qui lance sa carrière et rend sa passion publique. Il est l’inventeur de l’elficologie, ou « étude du petit peuple ». Pierre Dubois est devenu lui-même une source d’inspiration pour d’autres auteurs et dessinateurs qui ont repris l’idée de l’elficologie.

GRATUIT

Public Familial

Salle des fêtes de Taisnières-sur-Hon Taisnières-sur-Hon Taisnières-sur-Hon Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-19T19:00:00 2021-10-19T20:00:00