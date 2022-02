Soirée contes avec Fred le Disou et Roger le Contou Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan Côtes d’Armor L’école Diwan organise une soirée Contes en partenariat avec l’association Les Veilleurs de Contes. Les deux humoristes font revivre la culture de Haute-Bretagne à travers les sketches qu’ils produisent chaque semaine pour France Bleu Armorique depuis 1996.

Leurs histoires drôles, racontées dans un gallo accessible par tout le monde, provoquent le rire des auditeurs depuis plus de dix ans.

Ces deux-là font vraiment la paire. Menteurs, conteurs, diseurs, Fred et Roger ne sont pas racontables.

