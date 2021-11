Soirée Contes “Ah! Les filles !” Val-de-Scie, 19 novembre 2021, Val-de-Scie.

Soirée Contes “Ah! Les filles !” Val-de-Scie

2021-11-19 20:30:00 20:30:00 – 2021-11-19 22:00:00 22:00:00

Val-de-Scie Seine-Maritime Val-de-Scie

Oh Croco vous propose une soirée Contes, un spectacle plein d’humour, de poésie et de musique, par trois conteuses extra…

Les places sont limitées, pensez à réserver !

Repas possible avant le spectacle sur réservation. Repas unique: soupe, fromage et dessert, 10€.

Repas possible avant le spectacle sur réservation. Repas unique: soupe, fromage et dessert, 10€.

croco76@orange.fr +33 2 32 19 88 03

Repas possible avant le spectacle sur réservation. Repas unique: soupe, fromage et dessert, 10€.

