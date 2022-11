Soirée contes à Laon : « Un air de famille »

2023-01-28 18:00:00 – 2023-01-28 19:00:00 Une soirée par mois, l'association Conte & Raconte vous invite à écouter, raconter, rêver, au détour de cette scène ouverte pour petits et grands ! Ce jour-là, une soirée intitulée « Un air de famille » RV dans les locaux de l'ESCAL de 18h à 19h ! dernière mise à jour : 2022-11-21

