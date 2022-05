Soirée contes à la réserve naturelle nationale de Mathon

2022-08-05 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-15 22:00:00 22:00:00 Avant que le soleil ne disparaisse derrière l’horizon, laissez-vous emmener dans une balade nature ponctuée de contes. Petits ou grands, dans la tourbière et la lande, vous redécouvrirez les plantes et les animaux qui y vivent, en laissant vagabonder votre imagination. Tarifs 5 euros pour les adultes, gratuit pour les enfants de moins de 14 ans et adhérents.

Réservation obligatoire au 02 33 46 37 06. dernière mise à jour : 2022-05-06

