Soirée contes à Cardaillac avec Clément Bouscarel Cardaillac, samedi 16 mars 2024.

Soirée contes à Cardaillac avec Clément Bouscarel Cardaillac Lot

Conteur paysan

Je vis depuis toujours dans la ferme familiale près du village de Creysse, au bord de la rivière Dordogne, dans le Haut Quercy. Mon grand-père, mon grand-oncle et d’autres anciens m’ont raconté des légendes, des contes et des histoires de ce pays. C’est mon tour de les transmettre en français et en occitan.

buvette sur place5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

salle des fêtes

Cardaillac 46100 Lot Occitanie rdvsecadou@gmail.com

L’événement Soirée contes à Cardaillac avec Clément Bouscarel Cardaillac a été mis à jour le 2024-02-15 par OT Figeac