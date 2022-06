Soirée contes, 10 juin 2022, .

Soirée contes

2022-06-10 – 2022-06-10

Le conteur Jean-Marc DEROUEN sera à la maison de la baie d’Audierne route de St Vio à Tréguennec le vendredi 10 juin à 20h 30, pour une soirée contes proposée par l’association des amis de la baie. Jean-Marc DEROUEN raconte aux petits comme aux grands ses histoires qui sentent bon l’humus, le bois, les fonds marins et les bords de mer. Alliant l’humour et la poésie, il entraîne ses lecteurs et auditeurs dans son monde, un monde où tout est possible, joyeux, extrême parfois, tendre et souvent très drôle. venez nombreux !!

Mais attention, vous devrez préalablement vous inscrire à cette soirée car le nombre de place est limité. Pour cela rien de plus simple : Vous signalez par un simple mail que vous désirez être présent à cette soirée contes du 10 juin. A très bientôt !!

Participation libre

association@aaba.fr http://aaba.fr/

