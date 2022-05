SOIRÉE CONTÉE SUR LE THÈME DES INSECTES Charmes Charmes Catégories d’évènement: Charmes

Vosges

SOIRÉE CONTÉE SUR LE THÈME DES INSECTES Charmes, 17 juin 2022, Charmes. SOIRÉE CONTÉE SUR LE THÈME DES INSECTES Charmes

2022-06-17 18:30:00 18:30:00 – 2022-06-17

Charmes Vosges soirée contée sur le thème des insectes et des abeilles avec l’association Vaoùilmeplait

Soirée publique à 18h30 à l’Espace Clémenceau. +33 3 29 38 18 70 https://cpn-ptitscastors.blogspot.com/p/programme-des-activites.html Bertrand Kernel

Charmes

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: Charmes, Vosges Autres Lieu Charmes Adresse Ville Charmes lieuville Charmes Departement Vosges

Charmes Charmes Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/charmes/

SOIRÉE CONTÉE SUR LE THÈME DES INSECTES Charmes 2022-06-17 was last modified: by SOIRÉE CONTÉE SUR LE THÈME DES INSECTES Charmes Charmes 17 juin 2022 charmes Vosges

Charmes Vosges