Soirée Contée par Clément Bouscarel Bilhac Bilhac, 10 septembre 2021, BilhacBilhac.

L’association Patrimoine Animation Culture de Bilhac, a invité le vendredi 10 septembre à 20h30, dans la Salle polyvalente, Clément Bouscarel, grand conteur paysan du Quercy.

Clément va conter des légendes merveilleuses en français et en occitan, langue transmise tout comme l’art du conte par son grand-père et son grand-oncle. Des histoires qu’ils tenaient eux-mêmes de très lointains aïeux et qui tiennent toujours en haleine.

Il offre au public rires et souvenirs. Il fait chanter les mots et les expressions occitanes. Il entraîne petits et grands au cœur de son univers d’histoires et de légendes.

pac.bilhac@gmail.com

