Soirée contée “Occitanie, une histoire d’Amour…” Mairie de Siguer, 17 septembre 2021, Siguer.

Soirée contée “Occitanie, une histoire d’Amour…”

Mairie de Siguer, le vendredi 17 septembre à 21:00

_**Soirée contée “Occitanie, une histoire d’Amour…”**_ —————————————————— ### Juste pour ce soir, une veillée au village. Quand la visite guidée se chante c’est pour mieux parler d’Amour, de personnages vrais ou rêvés, de cathares et de troubadours… Les villages sont de très beaux témoins du Moyen-Âge. Le village de Siguer offre un écrin à la poésie et à l’amour courtois. Au cœur de l’Occitanie c’est un esprit nommé “Paratge” qui s’élève dès le XIIème siècle. Ce mot intraduisible dans notre langue française véhicule les notions d’honneur, les valeurs chevaleresques, la noblesse de cœur et de lignage, et dans cette période de croisade, politique et chaotique, Paratge demeure un étendard auquel les occitans se rallient. Simone Weil, dans son ouvrage “L’agonie d’une civilisation” va même jusqu’à évoquer qu’”il ne peut y avoir d’ordre que là où le sentiment d’une autorité légitime permet d’obéir sans s’abaisser ; c’est peut-être là ce que les hommes d’Occ nommaient Paratge”. Les questions viennent alors sur l’utopie d’une civilisation occitane, le fanatisme d’une époque, la foi insensée des cathares et la répression de l’Église de Rome… et tout ceci s’enroule autour d’un unique objectif, parler d’Amour. Les poèmes allégoriques des troubadours, dans ce climat de violence récurrente, n’ont qu’une seule quête, celle qui ne s’est jamais éteinte : le bonheur.

RDV à la mairie de Siguer – Pass sanitaire obligatoire – Renseignements 0561027598

Mairie de Siguer 11 Rue des Comtes de Foix, 09220 Siguer Siguer Ariège



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T21:00:00 2021-09-17T22:00:00