Saint-Dizier Musée de Saint-Dizier Haute-Marne, Saint-Dizier Soirée contée Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Soirée contée Musée de Saint-Dizier, 5 novembre 2021, Saint-Dizier. Soirée contée

le vendredi 5 novembre à Musée de Saint-Dizier

* De 18h à 19h pour les plus petits, autour des contes japonais. * De 19h30 à 20h30 pour les plus grands (à partir de 9ans).

Gratuit, sur réservation, dans la limite des places disponibles et le respect des consignes sanitaires.

Venez nous retrouver le 5 novembre en compagnie de Catherine Vernier pour la soirée contée ! Musée de Saint-Dizier 17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Centre-Ville Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T18:00:00 2021-11-05T19:00:00;2021-11-05T19:30:00 2021-11-05T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Musée de Saint-Dizier Adresse 17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier Ville Saint-Dizier lieuville Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier